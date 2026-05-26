【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の賀来賢人が26日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。自らの下積み時代について語った。【写真】賀来賢人「めちゃめちゃ悔しかった」活躍みていた同世代イケメン俳優◆賀来賢人、自分より先に売れた俳優を実名告白この日の放送で、自分より先に売れていった俳優を聞かれた賀来は「めちゃめちゃ悔しかった」と当時の心境を吐露。さらにそれらの俳優について、賀来は実名を告