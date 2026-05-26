ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太が２６日、都内で映画「黒牢城」（黒沢清監督、６月１９日公開）ジャパンプレミアに主演の本木雅弘と出席し、カンヌ国際映画祭で大反響を呼んだターンを披露した。直木賞と山田風太郎賞を受賞した米澤穂信氏の同名小説を映画化。籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描いたミステリー時代劇で、宮舘は、本木演じる戦国武将・荒木村重に忠義を尽くす若き家臣・乾助三郎を演じる。本作は、フ