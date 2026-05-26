筆者の話です。施設に入っている母の受診に付き添う中で、同じ外出でも感じ方の違いに戸惑っていました。思わずこぼれた一言のあと、気づいたことがありました。 もれた本音 施設に入っている母を、受診のたびにタクシーで病院へ連れて行っています。片道1時間の移動に加え、車いすでの移動や受付、会計といったやり取りは想像以上に体力を使い、帰る頃にはぐったりしてしまうことが続いていました。 「帰りにあそこ