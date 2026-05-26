メ～テレ（名古屋テレビ） 今、SNSで“謎の風邪”を訴える声が広がっています。せきなどの症状が続くといいます。愛知の小児科でも、心配で診察にくる人もいました。 「SNSなどで不安が広がっている“謎の風邪“。その正体は一体何なのでしょうか」（松崎杏香アナウンサー） 名古屋市西区の「みわた小児科」では26日朝から、診察を受けに来る子どもたちの姿がありました。 「のどがカサカサで痛い」（来