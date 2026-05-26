◆日本生命セ・パ交流戦ＤｅＮＡ―オリックス（２６日・横浜）オリックス・若月健矢捕手が通算１０００試合出場を達成した。プロ野球５４４人目。花咲徳栄から１３年のドラフト３位で入団し、着実に力をつけてきた。２１年からのリーグ３連覇や日本一に貢献し、近年は森友と二枚看板を形成。今年３月には侍ジャパンの一員として、ＷＢＣに初出場した。５回終了後に記念のボードを受け取り、ＤｅＮＡベンチにも一礼。試合前時