5年ぶりのJの舞台を振り返ったカズJ3福島のFWカズ（三浦知良、59）が、5年ぶりのJでのリーグ戦を振り返り、還暦を迎える来シーズンを語った。福島は5月24日、アウェーでJ3松本と対戦。3-3からのPK戦で勝ち、百年構想リーグ地域リーグラウンドを10チーム中9位で締めくくった。終盤に調子をあげたとはいえ、課題も残ったリーグ戦。目標の来季J2昇格に向けて、カズは「まだまだ」と慎重に話した。終了間際にFW芦部晃生の2点目のゴ