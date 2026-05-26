２５日、湖南省衡陽市衡東県の山林に生息するサギ。（衡陽＝新華社配信／曹正平）【新華社衡陽5月26日】中国湖南省衡陽市衡東県の湿地や山林は、野鳥にとって重要な生息・繁殖地となっている。サギの群れが巣作りや餌探し、子育てに励む姿は地域の自然の豊かさを示している。２４日、湖南省衡陽市衡東県の山林に生息するサギ。（衡陽＝新華社配信／曹正平）２５日、湖南省衡陽市衡東県の山林に生息するサギ。（衡陽＝新華社配信