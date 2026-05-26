今月16日、高岡市の中心部で寺や周辺の住宅などが焼けた火事について、火元は寺の庫裏の電気配線だった可能性が高いことがわかりました。今月16日、高岡市利屋町の大法寺から火が出て、住居部分の庫裏を含む本堂と納骨堂が焼け、隣の龍雲寺の壁など、周辺の建物にも延焼しました。その後、警察と消防が火事の原因などを調べていて、火元は大法寺の庫裏の電気配線だった可能性が高いことがわかりました。高岡消防署によると、配線が