◇交流戦オリックス―DeNA（2026年5月26日横浜）オリックス・若月が、DeNA戦に「8番・捕手」としてスタメン出場。5回が終了して試合が成立したことにより、NPB通算1000試合出場を達成した。花咲徳栄高から13年ドラフト3位でオリックスに入団し、今季がプロ13年目。球団生え抜き捕手での1000試合出場達成は、07年日高剛以来となった。