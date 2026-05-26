前から他のワンコが歩いてくると、丁寧な『遊ぼうポーズ』をするシーズーさん。しかし、あまりにも腰が低すぎて…まさかの切なすぎる結末が話題になっているのです。 優しい性格が仇に…？思わず抱きしめたくなる尊い光景は記事執筆時点で56万回を超えて表示されており、2.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：腰が低すぎる犬→他の犬と会うと『遊ぼうポーズ』をするものの…『ま