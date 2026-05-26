WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENでプレーするDFの金平莉紗が５月26日、自身のインスタグラムを更新。J２のヴァンフォーレ甲府に所属するDFの野澤陸との入籍を発表した。金平はふたりで寄り添うユニホーム姿の写真やプライベートの一枚などを添えて、「いつも応援してくれている皆さまへ」と切り出し、「この度、ヴァンフォーレ甲府の野澤陸さんと入籍いたしました」と報告した。「同じサッカー選手としてお互いに支え合い