「ないわ」と連呼する女たち。実際はそうじゃなくて？【漫画】本編を読む女性を初デートに連れて行く際、ファミリーレストランを選ぶのはアリなのか、それともナシなのか――。「せっかくのデートなら特別感のある高いお店に連れて行ってほしい」という意見から、「美味しくて気兼ねなく楽しめる場所ならどこでもいい」という意見まで、SNSを中心に何度も激しい論争が巻き起こる定番のテーマだ。2026年5月現在、この不毛とも言える