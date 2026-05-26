3度目のお手柄です。 行方不明になっていた男子児童の発見に貢献したとして、県警の嘱託警察犬と指導する男性に感謝状が贈られました。 感謝状を受けたのは、県警の嘱託警察犬「サム号」(オス7歳)と、指導手の栗粼 栄さん(60)です。 サム号と栗粼さんは今月8日、長崎市で行方不明となった男子児童を捜索。 枕カバーのにおいを頼りに児童を追跡し、風頭公園近くで保護しました。 （県警嘱託