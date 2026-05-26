人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）自分に足りないものを明確にすると、目標作りのプラスに。11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）家族関係が不調気味。特に母親には逆らわない方が安全かも。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）苦労こそ大切に。精