サッカーのワールドカップ北中米3か国大会に挑む日本代表の選手たちに26日、輪島塗の箸が贈られました。被災地支援への感謝を込めた「恩がえし」ならぬ「応援がえし」伝統産業が懸け橋となった縁です。輪島塗の技術がふんだんに取り入れられた高級感漂う箸。石川県輪島市が輪島漆器商工業組合に製作を委託した特注品です。日本代表メンバーが国内合宿を張る千葉市内で行われたセレモニーでは、輪島市の小川正教育長から森保一監督