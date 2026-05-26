今シーズンすでに相次いつぐ市街地でのクマの目撃。クマの被害を防ぐため2025年9月に設けられたのが、「緊急銃猟」の制度です。これまでは警察官のみ発砲指示が可能でしたが、地域住民の安全を確保するなど 一定の条件を満たせば、市町村の権限で市街地でも猟銃を使用してクマを捕獲できるようになりました。26日、能美市で行われた緊急銃猟を想定した訓練を取材しました。県内で相次ぐクマの出没。5月に入って白山市や能美市など