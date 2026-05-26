◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人-ソフトバンク(5月26日、東京ドーム)巨人の先発・則本昂大投手は3回、ソフトバンク打線につかまり5失点を喫しました。今季初勝利を目指して先発マウンドに上がった則本投手。しかし、両チーム無得点で迎えた3回、1アウトから1番・正木智也選手に先制のソロホームランを浴びます。その後も制球が定まらず、周東佑京選手と近藤健介選手への連続四球で1アウト1、2塁のピンチ。ここで迎えた4番・栗原陵矢選