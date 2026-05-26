きょう26日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）では、猫に魅了された旅人が猫に会いに相席旅に出る「猫相席」を届ける。【動画】地元住民に「なめてんのか！」キレツッコミをさく裂させる旅人“猫の町”“坂の町”として知られる広島県尾道市。漁師町として栄えた町では漁師が猫に魚を与えていたことや、坂道が多く、車が少ないことから、猫がたくさん住み着き、“猫の町”と呼ばれるようになったとか。