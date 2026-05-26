◇MLB フィリーズ3-0パドレス(日本時間26日、ペトコ・パーク)ナ・リーグ本塁打ランキングトップを独走するフィリーズのカイル・シュワバー選手が、第1打席でMLB屈指のパワーを発揮し、観客の度肝を抜く一撃を放ちました。シュワバー選手は初回、第1打席をむかえると、元エンゼルスで大谷翔平選手と同僚の相手先発グリフィン・キャニング投手が8球目に投じた低めのチェンジアップを巧みにすくい上げます。ミート後は片手でフォロー