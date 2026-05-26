記者会見する中部電力の林欣吾社長＝26日午後、名古屋市中部電力の林欣吾社長は26日、浜岡原発（静岡県）の耐震設計に関わるデータ不正を調べている第三者委員会が報告書をまとめるのは6月25日の定時株主総会後になると明らかにした。名古屋市で開いた記者会見で「早ければ夏ごろになると考えている」と述べた。今月中ごろに第三者委からコンプライアンス部門に伝えられたという。林氏は自身の進退の判断を示す時期を「具体的