元「モーニング娘。」の飯田圭織（44）が26日、自身のインスタグラムを更新し、「モーニング娘。’26」の弓桁朱琴（17）との2ショットを公開した。飯田は「昨日、モーニング娘。'26の弓桁朱琴ちゃんと初ランチに行きました」とし、ダブルピースした写真を投稿。また「年齢差は27歳だけど166cmの朱琴ちゃんと167cmの私の歴代モーニング娘。高身長コンビで楽しい時間でした」とつづった。飯田は1997年、テレビ東京系「ASAYAN