「巨人−ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）監督交代の激震が走った巨人の試合前ミーティングに、山口オーナーが参加した。この日午前に阿部監督が辞任した経緯について、オーナーがナインに説明。その上で「私から皆さんにお伝えしたいのは試合には全力で集中してほしいということです。言うまでもないことですが、そうでないと相手のチームに申し訳ない。ファンの皆さんにも申し訳ない。なので、一投一打に全力を集中して