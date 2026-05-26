セレモニアルピッチに登場した桜井ももさん（右から２人目）＝横浜アイドルグループ「≠ＭＥ（ノットイコールミー）」のメンバーで、神奈川県内出身の桜井ももさんがセレモニアルピッチに登場した。捕手を務めた石田裕のミットにノーバウンドで投げ込み「全力投きゅんしました」と満面の笑みを浮かべた。前日２５日に父親と練習した桜井。この日は石田裕からもたくさん褒めてもらい、自信を持って臨んだという。桜井さんは「き