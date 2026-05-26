兄弟姉妹のうち、長男である相続人が親の遺した実家に住むために相続したいと申し出たとき、他に財産がなければ、他の兄弟姉妹は何も受け取れなくなってしまうのでしょうか。 今回は遺産分割の際、特定の財産が大部分を占める際の不公平をいかに是正するかを考えていきます。 実家を兄が相続しても、妹が当然に「ゼロ」になるわけではない まず遺産分割の方法について確認しましょう。遺産分割の方法には、大きく