皆さま、こんにちは！Ｍリーグで麻雀プロやっています松本吉弘です！今度、麻雀の仕事でラスベガスに行くのですが、初めてアジアから出るので緊張しています。カジノも一度は見てみたい…！外を出歩くのも緊張する…。その期間中は時差もあるためボートレースはお休みというか後から見ることになると思います（笑い）。さあ「第９回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走」初日ドリーム戦の展望です。まずは平尾崇