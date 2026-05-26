「再審制度」を見直すための、刑事訴訟法改正案が衆議院で審議入りしましたが、改正を疑問視する声も。 【写真を見る】｢再審制度｣見直しへ えん罪被害救済なるか… 検察の不服申し立て原則禁止に 名張毒ぶどう酒事件弁護団長｢全面禁止にしないと例外が原則化に｣ （名張毒ぶどう酒事件・鈴木泉弁護団長）「現行よりも悪くなるのではないか」 こう話すのは、1961年に三重県名張市で女性5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」で弁護