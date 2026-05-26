巨人は２６日、阿部慎之助前監督（４７）が電撃辞任したことに伴い、オフェンスチーフコーチを務めていた橋上秀樹監督代行（６０）の下で新たなスタートを切った。阿部前監督は前日２５日午後に都内の自宅で１８歳の長女への暴行容疑で現行犯逮捕。この日の深夜に釈放され、球団に辞意を申し入れて受理された。その後、球団事務所で報道陣の前に立ち、涙を流しながら謝罪。交流戦が開幕する日の試合前に家庭内のトラブルから辞