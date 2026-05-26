【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の本木雅弘、菅田将暉らが5月26日、都内にて行われた映画「黒牢城」（6月19日公開）のジャパンプレミアに出席。豪華キャストの登場に歓声が上がった。【写真】「黒牢城」出演者、ド派手に登場◆本木雅弘ら「黒牢城」キャストが豪華集結この日のイベントには、主演の本木をはじめ、菅田、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）、柄本佑、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、黒沢清