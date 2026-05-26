元大阪府知事・元大阪市長の松井一郎氏が２６日、ラジオ大阪「藤川貴央のちょうどえぇラジオ（月〜木曜・前９時）のレギュラーコーナー「松井一郎のラジオ大大阪、いっちゃんえぇやん！」に出演し、「大阪都構想」について言及した。大阪府の吉村洋文知事が、住民投票を来春の統一地方選で行われる府知事選と同日を目指す考えを示したことについて問われた松井氏は、「そこまでしか任期がないので、それ以降は続けられるか分か