WATWINGが毎回ひとりずつ編集長になって企画構成を考えた『おれたちの1ページ』。Ray3・4月号で行われたNo.1編集長を決める投票の結果、選ばれたのは郄橋颯くん！今回は、そんな颯くんへの「ごほうび企画 第1弾」をお届けします。WATWINGが歩んできた歴史についても必見です♡WATWINGが責任編集！おれたちの1ページ【Special】WATWING連載ベスト・オブ・編集長へのごほうび企画♡WATWINGが毎回ひとりずつ編集長に