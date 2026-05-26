特集は、いま収穫期を迎えている土佐茶の話題です。高知県内有数のお茶どころである仁淀川流域で今年（2026年）からはじまった土佐茶ツーリズム。土佐茶の魅力を五感で味わってきました。奈良時代にはすでに栽培されていたという高知県のお茶。清流・仁淀川の流域も、良質な茶葉が育つ県内のお茶どころの1つとして知られています。■井手上アナ「新茶のおいしい季節に、仁淀川流域では土佐茶ツーリズムという体験プロ