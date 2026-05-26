5人組グループ・KEY TO LITの井上瑞稀が、28日発売の『CLASSY.』7月号に登場する。人気企画「#TOKYO恋する1軒目」でデート風グラビアを撮影。誌面から先行カットが到着した。【別カット】彼氏感あふれる…抹茶スタンドでひと息つく井上瑞稀今回のテーマは、「踏み込みすぎない優しさが、じわじわ心を奪っていく」。“やっと2人きりで会える距離になった”井上との、念願のお散歩デートが映し出される。先行カットは、路地裏に