テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第9話が25日放送され、主人公の境遇に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】逃げて！夫の行動がエスカレートしてうろたえる宮澤エマ本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送