エアバンド・ゴールデンボンバーの喜矢武豊が26日、都内で行われ『劇場版 山崎一門II〜日本統一〜』（6月12日公開）完成披露舞台あいさつに登壇。同シリーズの“ボス”である本宮泰風、山口祥行にその本性を暴露され、タジタジになっていた。【動画】本宮泰風＆山口祥行、喜矢武豊に公開説教先輩からイジり倒されタジタジ本作は、シリーズ累計90作を超える人気任侠シリーズ『日本統一』スピンオフ作品「山崎一門」シリーズ劇