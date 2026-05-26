Jリーグは26日、ハラスメント問題が相次いだことを受け、全60クラブに対面形式での研修を実施したと発表した。今年2月から5月にかけて弁護士やJリーグの職員が各クラブを訪問し、3千人以上が参加した。監督、選手を含む全員が参加した前半30分間では、ハラスメントの定義やスポーツでの事例を共有。後半30分間は強化担当者らフロント向けで、初期対応の方法や通報窓口設置の重要性を確認した。黒田剛監督によるスタッフらへの