私はマユミ。運動会中、ピストルの音に驚いた犬が暴走し、コースに乱入。先頭のシュンたちは転倒し、競技は中断されました。地面には水筒から溢れた酒の臭いが漂い、これ以上ない最悪の状況です。観客席からも悲鳴やブーイングが上がっています。ところがキラトくんの両親は、謝罪どころか「犬が怪我したらどうする」と逆ギレ。一生懸命練習してきたシュンの努力を台無しにされ、怒りで震えが止まりません。大人の身勝手なルール違