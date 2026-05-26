空撮 去年、自宅で死亡した１人暮らしの人は全国で７万６９４１人で、そのうち６５歳以上は７割以上の５万８９１９人だったことが警察庁のまとめでわかりました。 警察庁のまとめによりますと、去年全国の警察が取り扱った２０万４５６２人の遺体のうち自宅で死亡した１人暮らしの人は７万６９４１人で、そのうち６５歳以上の高齢者は７割以上の５万８９１９人でした。 年齢別では、８５歳以上が最も多く１万５０７９人