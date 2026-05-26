去年12月、鹿児島市の公園で公衆トイレ内のおむつ交換台を焼いたなどとして、少年（16）が器物損壊の疑いで書類送検されました。「興味半分でやった」という趣旨の供述をしているということです。書類送検されたのは、鹿児島市に住む飲食店従業員の少年（16）です。警察によりますと、少年は、去年12月8日の夜、鹿児島市宇宿の脇田公園で公衆トイレ内のおむつ交換台にライターで火をつけ、台や壁の一部などを焼き、損