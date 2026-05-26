「トクリュウ」による犯行とみられる奈良の強盗傷害事件。高校生らは京都からバイクで移動してきたとみられます。 強盗傷害などの疑いで逮捕、送検されたのは、京都府内に住む18歳の高校生と17歳の高校生、そして17歳の会社員です。 3人は5月12日未明、奈良市に住む70代の女性の住宅に押し入ってポーチ1個を奪い、背中に打撲などのけがを負わせた疑いがもたれています。 警察によりますと、ポーチの中には