韓国の7人組グループ・BTSがアメリカの三大ポップ音楽賞のひとつである「アメリカン・ミュージック・アワード」(American Music Awards、以下「AMAs」)で大賞を受賞した。 グローバル音楽市場での影響力と人気が認められ、世界中の人々が注目する授賞式の主役に君臨した。【写真】個性あふれるポージングで…喜びを表すBTSBTSは25日(現地時間)にアメリカ・ラスベガスのMGMグランドガーデンアリーナで開催された「AMAs」におい