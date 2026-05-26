手に出した瞬間からふわっと香りが広がり、まるで香水を選ぶような感覚で使える「LOA THE OIL」。髪になじませると、パサつきや広がりを抑えながら自然なツヤ感がプラスされる。毛先に少量つけるだけでも、ほどよい束感が出て、いつものスタイリングが少しこなれて見える。香水ほど強く主張しすぎず、髪が揺れたときや近づいたときにふわっと香るような印象で、日常使いしやすい。清潔感のある香りから、華やかなフローラル、落