あすにかけて九州を中心に大雨になり、鹿児島県では線状降水帯が発生するおそれがあります。【CGで見る】鹿児島県で危険な線状降水帯が発生するおそれ【きょう〜あさって（28日）までの雨雲レーダー】鹿児島で線状降水帯発生のおそれ梅雨前線上を低気圧がすすみ、低気圧にむかって暖かく湿った空気が集中的に流れ込む九州で、大雨の可能性があります。特に、鹿児島県では、あす未明から夕方にかけて、危険な線状降水帯が発生するお