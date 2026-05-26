ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が26日に開幕した。史上最多となる7回目のファン投票1位に選ばれた峰竜太（41＝佐賀）が12Rドリーム戦でインから期待に応える圧逃劇を披露した。「出足はいいけど伸びがもう少し欲しい。スタート後の加速感が僕のいいときに比べるともう少し。これでもいいけど、もう少し良くしたい。模索していく」。感触はまずまずだが上積みを求めて調整の手を緩めることはない