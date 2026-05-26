新潮文庫の公式Xが更新されました。【映像】新潮文庫からのお知らせ「大重版決定！5月24日東京競馬場で開催されたオークス・G1を制覇したジュウリョクピエロと今村聖奈騎手。優勝直後から「ジュウリョクピエロ」と同じ名前の伊坂幸太郎さんの小説『重力ピエロ』（新潮文庫）が大きな話題となり、本日大重版が決定！6月11日より順次書店に並び始めます」（『ABEMA NEWS』より）