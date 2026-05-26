◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人-ソフトバンク(26日、東京ドーム)巨人とソフトバンクの交流戦で珍しい一幕に2024年までソフトバンクでプレーした和田毅さんが解説しました。2回のソフトバンクの攻撃。1アウトから庄子雄大選手が安打で出塁すると、8番の海野隆司選手が打席に入ります。すると審判がソフトバンクベンチの方へ。次の打者である大津亮介投手をネクストバッターズサークルに入るように促す様子がありました。これにテレビ