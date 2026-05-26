【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ『転生したらスライムだった件』シリーズのリムル＝テンペスト役などで人気を集め、今年アーティスト活動5周年を迎える声優・アーティスト岡咲美保による初のライブツアー“Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo”が5月6日大阪・GORILLA HALL OSAKAと5月10日東京・豊洲PITで開催された。キュートなポップスからパワフルなロックにア