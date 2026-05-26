【その他の画像・動画等を元記事で観る】群馬県前橋市を舞台に、魔女を目指す5人の高校生の成長を描くオリジナルTVアニメーション『前橋ウィッチーズ』（2025年4月〜6月放送）。この度、TVアニメ総集編のタイトルと公開時期が解禁された。タイトルは『劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』。2026年秋に公開が決定。あわせてティザービジュアルを解禁された。また、メインキャラクターを演じる、5人組声優アイ