冷凍食品の需要が高まる中、新しい冷凍倉庫が名古屋に誕生です。 【写真を見る】最新の冷凍倉庫 名古屋に誕生 ｢過酷な環境のイメージを払拭｣ 自動化で人手不足を解消 冷凍食品は完全自動システムで管理 “宇宙船”のような事務所も （瀧川幸樹アナウンサー）「名古屋市港区の野跡駅の目の前にできたのは、8月から運用開始される冷凍自動倉庫です」 東京に本社を構える、物流・ホテル事業などを展開する会社が開発し