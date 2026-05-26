【その他の画像・動画等を元記事で観る】大阪寝屋川出身、2013年結成。牛丸ありさ（Vo＆Gt）、ごっきん（Ba＆Cho）の2人からなるロックバンド・yonige。2026年春には、ソニー・ミュージックレーベルズにて再メジャー契約、併せて4月クールのTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』OP主題歌が新曲「芽吹くとき」に決定した。そんなyonigeの新曲「芽吹くとき」は先日4月10日に先行配信がスタート。本楽曲は4月クールのTVアニ