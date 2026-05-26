ABEMAオリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』続編が今冬に配信開始することが決定した。『警視庁麻薬取締課 MOGURA』(C)AbemaTV,Inc.○ラッパーたちの超豪華マイクリレーも話題に『警視庁麻薬取締課 MOGURA』は、放送作家・脚本家の鈴木おさむが企画・プロデュースした作品となり、ラッパーの漢 a.k.a. GAMIから聞いた衝撃の実話を基に企画。本作でドラマ初主演を務めた日本を代表するラッパー・般若が演じる、ラップスキ